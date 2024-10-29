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ВСУ требуют у семьи пленного российского военного крупный выкуп за его жизнь

РИА Новости: ВСУ требуют у семьи пленного российского военного 1 млн рублей

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Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ у попавшего в украинский плен родственников российского военного Игоря Щеголеватого требуют выкуп в размере 1 млн рублей за его жизнь. Об этом рассказал РИА Новости сводный брат пленного Александр Сериков.

По его словам, семью военного шантажировали в течение недели. Каждый вечер им звонила девушка, которая представлялась куратором, и угрожала расправой над солдатом, если не переведут нужную сумму. По словам Серикова, последним сроком для перевода денег в ультимативной форме назвали 21 октября.

На последнем видео, которое прислали родственникам, Щеголеватый в грубой форме на камеру спрашивает, почему не получается перевести деньги. После этого, по словам Серикова, никто на связь не выходил.

Щеголеватый служил артиллеристом, в начале октября его перевели в штурмовое подразделение, 5 октября он последний раз связывался с родными. Но уже 12 октября его родные получили видео, на котором Игорь с перемотанной головой просил перевести деньги «куда скажут».

Родители другого попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. Как рассказала Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военнослужащих республики, а позднее — попал в ВС России. В октябре мужчина позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он признался, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп за его жизнь.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.

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