Губернатор Курской области рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

В ночь на 30 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, часть обломков уничтоженных беспилотников упала в Железногорске. Также на местах падения зафиксировали незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали.

В Минобороны сообщали, что этой ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины в шести регионах. В ведомстве уточнили, что семь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Российский университет спецназа имени Владимира Путина, расположенный в городе Гудермесе.

Ранее аналитик объяснил, почему беспилотники долетают вглубь России.