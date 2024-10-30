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Губернатор Курской области рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области за ночь сбили пять украинских дронов

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В ночь на 30 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, часть обломков уничтоженных беспилотников упала в Железногорске. Также на местах падения зафиксировали незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали.

В Минобороны сообщали, что этой ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины в шести регионах. В ведомстве уточнили, что семь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Российский университет спецназа имени Владимира Путина, расположенный в городе Гудермесе.

Ранее аналитик объяснил, почему беспилотники долетают вглубь России.

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Атаки на Курскую область
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