Вооруженные силы Украины могут потерять всю юго-западную часть Донбасса. Об этом сообщает Украинский институт политики (УИП).

«Украина может потерять всю юго-западную часть Донбасса, от Большой Новоселки до Курахово включительно», — поделились в институте.

Эксперты полагают, что при самом негативном сценарии Киев может лишиться и покровской агломерации.

В УИП указали на то, что ВСУ также могут потерять территории на Купянском и Лиманском направлениях, в частности поселок Боровской. Там может быть в дальнейшем сформирован плацдарм для наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные улучшили свое положение в Донецкой народной республике и взяли под контроль населенный пункт Доброволье. Украинская сторона потеряла до 125-ти военнослужащих.

Также экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.