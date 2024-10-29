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На Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса

Украинский институт политики: ВСУ могут потерять всю юго-западную часть Донбасса

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины могут потерять всю юго-западную часть Донбасса. Об этом сообщает Украинский институт политики (УИП).

«Украина может потерять всю юго-западную часть Донбасса, от Большой Новоселки до Курахово включительно», — поделились в институте.

Эксперты полагают, что при самом негативном сценарии Киев может лишиться и покровской агломерации.

В УИП указали на то, что ВСУ также могут потерять территории на Купянском и Лиманском направлениях, в частности поселок Боровской. Там может быть в дальнейшем сформирован плацдарм для наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские военные улучшили свое положение в Донецкой народной республике и взяли под контроль населенный пункт Доброволье. Украинская сторона потеряла до 125-ти военнослужащих.

Также экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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Операция на Украине
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