Российские ПВО за час сбили 15 беспилотников над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 18:30 до 19:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Так, восемь БПЛА были сбиты над территорией Курской области, еще шесть беспилотников уничтожили в небе над территорией Брянской области. Также один дрон был сбит над территорией Орловской области.

В Минобороны до этого сообщали, что в период с 13:00 до 14:30 по мск была пресечена попытка киевского режима снова атаковать территорию РФ беспилотниками. Десять дронов были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

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