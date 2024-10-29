В Брянской области уничтожили отряд диверсантов численностью десять человек

В украинской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся прорваться в Брянскую область, было около десяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Росгвардия.

В публикации говорится, что пешая группа противника была обнаружена в Климовском районе Брянской области в ходе ведения пограничной воздушной разведки. По диверсантам был открыт артиллерийский огонь. Они с потерями отступили в лесной массив Черниговской области Украины, где их также обнаружили и добили артиллерией Минобороны РФ и дронами Росгвардии.

23 октября сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из лесов Курской области. Российские бойцы с помощью беспилотника обнаружили неизвестное транспортное средство и проследили маршрут его движения до момента высадки десанта. По группе нанесли удар с помощью FPV-дрона, она была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ликвидирован наемник из глубинной разведки ВС США.