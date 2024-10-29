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МО РФ показало пуск баллистических ракет

МО РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс»

Минобороны РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс». На кадрах видно, что спустя несколько секунд после запуска ракеты пропадают в облаках.

В ведомстве уточнили, что ракету «Синева» запустили из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.
Кроме того, министерство продемонстрировало новые кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» с космодрома Плесецк. На видео показано, как боеприпас приводится в вертикальное положение, далее следует пуск.

В среду, 29 октября, стало известно, что министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки военные отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника. По информации министерства обороны РФ, все поставленные задачи военнослужащие выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей.

Ранее Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ.

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