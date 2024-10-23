В МО РФ рассказали, как трофейная техника помогает создавать новое оружие

Российские специалисты, создавая новое оружие, учитывают выявленные уязвимости трофейной техники стран — членов НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

Глава военного ведомства подчеркнул, что эксперты и дальше будут изучать захваченные на Украине вооружения западного производства.

«Выявляем ее (техники. — «Газета.Ru») уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», — подчеркнул он.

14 октября командир эвакуационной роты в составе группировки российских войск «Центр», лейтенант Роман Русин сообщил о планах солдат впервые использовать на поле боя трофейную бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules.

По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили технику американского производства в районе населенного пункта Сергеевка на Авдеевском направлении. В результате машину обнаружили военные Вооруженных сил РФ и восстановили ее в кратчайшие сроки. После этого российские бойцы провели испытания модернизированной М88А2 Hercules, в ходе которых убедились в ее способности выполнять задачи на фронте.

Ранее из приграничного района Курской области эвакуировали броневой автомобиль турецкого производства.