Министерство обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) ожидает с дружеским визитом в Претории группу самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, в составе которой будут стратегические ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также ожидается прибытие самолетов Ил-62 и Ан-124. Эти самолеты впервые совершат посадку на авиабазе ВВС ЮАР Waterkloof в Претории. Это будет их первый перелет в Африку.

Накануне в Москву прибыла военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим Национальными силами обороны начальником генерального штаба страны Рудзани Мафваньи. Стороны обсуждают в российской столице вопросы двустороннего военного сотрудничества. Перед началом работы делегации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

14 августа министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обсудил с главами делегаций Буркина-Фасо и Нигера партнерство в оборонной сфере.

Ранее глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».