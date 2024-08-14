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Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями Буркина-Фасо и Нигера

Белоусов обсудил сотрудничество с Буркина-Фасо и Нигером в военной сфере

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главами делегаций Буркина-Фасо и Нигера партнерство в оборонной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Встреча с африканскими делегациями прошла в рамках форума «Армия-2024». Помимо вопросов сотрудничества, стороны затронули тему укрепления безопасности в Центральной Африке.

От лица Буркина-Фасо на переговорах присутствовал министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибалии, а от Нигера — директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству министерства обороны Республики Хамад Джибо Бартье.

До этого в ходе форума «Армия-2024» государственная корпорация «Ростех» представила ружейные патроны, предназначенные для уничтожения мини-дронов различных типов. В заявлении уточняется, что у посетителей выставки была возможность увидеть патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr.

Ранее сообщалось, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию.

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