В Москву прибыла военная делегация Южно-Африканской Республики (ЮАР) во главе с командующим Национальными силами обороны начальником генерального штаба страны Рудзани Мафваньи. Об этом сообщает российское министерство обороны.

«Военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим Национальными силами обороны Южно-Африканской Республики генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны будут обсуждать вопросы двустороннего военного сотрудничества. Перед началом работы делегации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

14 августа министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обсудил с главами делегаций Буркина-Фасо и Нигера партнерство в оборонной сфере. Встреча с африканскими делегациями прошла в рамках форума «Армия-2024». Помимо вопросов сотрудничества, стороны затронули тему укрепления безопасности в Центральной Африке.

Ранее глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».