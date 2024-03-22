Глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду»

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, говоря о важности усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ, заявил, что Североатлантический альянс считает необходимым фокусировать свое внимание не только востоке, так как «русские повсюду».

По его словам, россияне присутствуют не только на восточном фланге, также они ведут активность в космосе, в киберпространстве, в Арктике и на западе Атлантического океана. Кроме этого, представители России есть в Африке, Средиземноморье и Черном море.

«Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду», — сказал Бауэр.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в связи со все большим вовлечением в конфликт на Украине стран Запада, специальная военная операция трансформировалась в войну. Данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации», подчеркнул представитель Кремля. Его слова уже успели прокомментировать в МИД ФРГ. Там заявили, что «приняли к сведению» слова Пескова, но «ужасной реальности это не меняет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией.