Российские военнослужащие за сутки сумели отразить пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка в Курской области и продолжили наступление. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

ВС России «нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны Вооруженных сил Украины в районах Дарьино, Николаево-Дарьино, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Украинские войска потеряли до 60 человек, лишились двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин и семи автомобилей.

28 октября сообщалось, что российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км.

24 октября жительница Суджи заявила военным следователям, что 6 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По ее словам, обстрела такой силы никогда до этого не было, несмотря на то, что ВСУ и раньше атаковали приграничные районы с помощью дронов. Но 6 августа в результате ударов украинских военных в центре Суджи загорелся техникум и другие здания. Местные жители укрывались в подвалах своих домов.

Ранее в Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ.