Жительница Суджи сообщила военным следователям, что 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру города из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает ТАСС.

«В четыре часа (утра 6 августа. — «Газета.Ru») над нашим домом полетели «Грады». Кучей выстрелов со стороны Украины. <...> Дом начал трястись, <...> в центре начало все взрываться», — поделилась местная жительница.

По ее словам, обстрела такой силы никогда до этого не было, несмотря на то, что ВСУ и раньше атаковали приграничные районы с помощью дронов. Но 6 августа в результате ударов украинских военных в центре Суджи загорелся техникум и другие здания. Местные жители укрывались в подвалах своих домов.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявлял «Ленте.ру», что освобождение Суджи — ключевой этап возвращения оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.