Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

По данным авторов канала, в плен была взята «толпа украинских боевиков» из 21-й и 41-й бригад ВСУ.

Украинские военные на видео обратились к командованию и сослуживцам с призывом задуматься о последствиях своих действий.

«Смотрите, в Курской области здесь нас никто не ждет. Здесь придете и будет то, что видите», — говорят пленные.

Накануне сообщалось, что российские десантники в Курской области взяли в плен женщину, воевавшую за ВСУ. На допросе она рассказала, что ее зовут Наталья и заявила, что она родилась в селе в Полтавской области. Отмечается, что она находилась в составе группы пулеметчиков, проходивших обучение в Британии.

27 октября пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области.

Ранее Путин рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области.