Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ

«РВ»: в Курской области захватили в плен солдат 21-й и 41-й бригад ВСУ

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

По данным авторов канала, в плен была взята «толпа украинских боевиков» из 21-й и 41-й бригад ВСУ.

Украинские военные на видео обратились к командованию и сослуживцам с призывом задуматься о последствиях своих действий.

«Смотрите, в Курской области здесь нас никто не ждет. Здесь придете и будет то, что видите», — говорят пленные.

Накануне сообщалось, что российские десантники в Курской области взяли в плен женщину, воевавшую за ВСУ. На допросе она рассказала, что ее зовут Наталья и заявила, что она родилась в селе в Полтавской области. Отмечается, что она находилась в составе группы пулеметчиков, проходивших обучение в Британии.

27 октября пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области.

Ранее Путин рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами