В России высказались о важности обмена пленными с Украиной

Необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет «Лента.ру».

По его мнению, любой обмен военнопленными — правильные действия, которые нужно проделывать как можно чаще.

«Надо стремиться, чтобы обмен происходил как можно быстрее и как можно больше людей могли вернуться к себе на родину», — сказал он.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины.

Освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в ОАЭ выразили благодарность РФ за сотрудничество при обмене пленными.