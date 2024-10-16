Российский боец рассказал о пытках в плену у ВСУ

Попавшего в плен к украинским солдатам бойца ВС РФ жестоко пытали разными способами, включая «американскую» пытку водой. Подробности военнослужащий по имени Виктор рассказал в беседе с RT.

По словам солдата, он попал в плен, когда отстал от сослуживцев, заблудился и наткнулся на военнослужащих бригады территориальной обороны ВСУ. Те передали его морпехам, которые и начали пытать Виктора.

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать», — вспомнил мужчина.

Он рассказал, что морпехи отобрали у него нательный крестик и маленькую икону и втоптали их в землю. Также солдаты вырезали грязным ножом на его груди букву Z, а на руке — смайлик, после чего обожгли газовым баллоном.

Вернуться в Россию Виктору удалось в результате обмена пленными, который произошел через полгода.

В октябре ООН выпустила доклад о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. Солдаты рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД объяснили, почему Запад не реагирует на пытки пленных ВС РФ на Украине.