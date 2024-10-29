В зону СВО поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов

В зону спецоперации поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», которые способны вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших. Об этом ТАСС заявили в общественном движении «Народный фронт».

«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия», — сказал разработчик комплекса Михаил.

Он пояснил, что это облегчит выполнение боевых задач российским военнослужащим и сохранит им жизнь.

В организации уточнили, что в ближайшее время планируют поставить в зону специальной военной операции еще 20 таких роботов.

4 октября сообщалось, что в зоне проведения спецоперации была замечена роботизированная платформа, оснащенная экраном для защиты от ударов беспилотников, которую военные называют «мангал».

В августе министерство обороны России сообщило, что более 700 робототехнических комплексов поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с начала 2024 года.

Ранее в зону СВО передали первую партию дронов-камикадзе «Овод».