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В зону СВО передали первую партию дронов-камикадзе «Овод»

В зону СВО поставили 4 тысячи дронов-камикадзе с машинным зрением «Овод»

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Максим Блинов/РИА Новости

Тульские разработчики отправили в зону спецоперации четыре тысячи инновационных дронов-камикадзе «Овод». Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

В организации рассказали, что в дронах реализована функция удаленного подрыва, система самоликвидации, а также многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части. На работу дрона-камикадзе не оказывают влияние средства радиоэлектронной борьбы и нарушение радиовидимости.

«Когда оператор видит через очки цель, он нажимает кнопку на пульте управления, и после этого воздушное судно летит туда автономно», — пояснил разработчик.

В апреле создатель дрона-камикадзе «Овод» Андрей Иванов сообщал, что в зону СВО направили ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью. Он может работать как в беспроводном, так и проводном режиме, обеспечивая оператору беспилотников безопасность благодаря работе в укрытии. Таким образом достигается универсальность использования и повышенная эффективность при зачистке городской местности.

Ранее в Херсонской области создали класс подготовки операторов дронов.

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