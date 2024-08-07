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Названо число роботов, поставленных в зону СВО с начала года

МО РФ: с начала года в зону СВО поставили более 700 робототехнических комплексов

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Пресс-служба АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Более 700 робототехнических комплексов поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с начала 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие получили боевые комплексы и эвакуационные модули. Также на поле боя направили многофункциональные колесные мобильные и гусеничные платформы, оснащенные системой дистанционного управления.

«До конца текущего года еще около 2,5 тыс. робототехнических комплексов будут поставлены в зону СВО», — добавили в министерстве.

12 июля заместитель главы военного ведомства РФ, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил о начале поставок в войска автоматических и полуавтоматических карабинов для борьбы с дронами. По его словам, за прошедший месяц участникам боевых действий на Украине передали 700 единиц такого вида вооружений.

Генерал-полковник выразил уверенность, что в будущем число имеющихся у солдат карабинов будет только расти. Российское министерство обороны уже организовалj их централизованные закупки.

Ранее в зону СВО поставили новый автомобиль с защитой от беспилотных летательных аппаратов.

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Операция на Украине
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