В зоне СВО появился робот с «мангалом»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине была замечена роботизированная платформа, оснащенная экраном для защиты от ударов беспилотников, который военные называют «мангал». Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».

Авторы публикации назвали появление подобного устройства в зоне СВО «лишь вопросом времени».

«Наземный гусеничный дрон обзавелся мангалом», — говорится в публикации.

До этого «Лента.ру» сообщала, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции модернизировали Т-80 — основной танк советского производства.

Шасси боевой машины оснастили морской реактивно-бомбометной установкой РБУ-6000 («Смерч-2»), изначальное предназначение которой состояло в уничтожении подлодок и торпед, а стволы установки и корпус танка прикрыли специальными решетчатыми экранами.

В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что в зоне СВО заметили танк Т-72 с необычным «мангалом» от дронов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.