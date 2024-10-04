Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО появился робот с «мангалом»

В зоне СВО заметили роботизированную платформу с антидроновым экраном

close
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине была замечена роботизированная платформа, оснащенная экраном для защиты от ударов беспилотников, который военные называют «мангал». Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».

Авторы публикации назвали появление подобного устройства в зоне СВО «лишь вопросом времени».

«Наземный гусеничный дрон обзавелся мангалом», — говорится в публикации.

До этого «Лента.ру» сообщала, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции модернизировали Т-80 — основной танк советского производства.

Шасси боевой машины оснастили морской реактивно-бомбометной установкой РБУ-6000 («Смерч-2»), изначальное предназначение которой состояло в уничтожении подлодок и торпед, а стволы установки и корпус танка прикрыли специальными решетчатыми экранами.

В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что в зоне СВО заметили танк Т-72 с необычным «мангалом» от дронов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами