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Глава МИД Северной Кореи прибыла во Владивосток

РИА Новости: глава МИД КНДР прилетела во Владивосток и в среду посетит Москву

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр иностранных дел КНДР прибыла во вторник, 29 октября, во Владивосток. Об этом сообщил РИА Новости диписточник.

По его словам, в среду она посетит Москву, где проведет переговоры с официальными лицами страны.

В диппредставительстве сообщали, что в соответствии с подписанным в ходе саммита договором Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией. По его словам, что и как РФ и Северная Корея будут делать в рамках договора, является делом двух стран.

На следующий день официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным. По ее словам, заключительным этапом его утверждения станет обмен ратификационными грамотами. С этого момента договор приобретет юридическую силу.

Ранее Путин рассказал, когда Россия и КНДР примут решение о военной взаимопомощи.

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