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Политолог прокомментировал атаку дрона ВСУ по Чечне

Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: и туда добрался Зеленский

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Илья Питалев/РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале прокомментировал атаку украинского дрона по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина в чеченской Гудермесе.

«850 километров по прямой. И туда добрался [президент Украины Владимир] Зеленский», — поделился Марков.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал кадры последствий атаки БПЛА по университету спецназа в Чечне. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, как горит крыша здания, валит черный дым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров.

Как отмечает «Российская газета», этот случай - первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.

Ранее Кадыров заявил, что конфликт на Украине затянется, если остановиться в Донбассе.

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