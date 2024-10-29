В Луганске слышна работа средств ПВО

Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Луганском, предварительно, мог быть сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Агентство уточняет, что силы ПВО сработали около 10:30 (мск), было слышно три выстрела.

«Отработало ПВО. Информация уточняется», — заявил источник в силовых структурах.

Утром 29 октября министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. По информации ведомства, два дрона сбили над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях и один — над акваторией Черного моря.

28 октября в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. По данным оборонного ведомства, атаки проводились в период с 18:30 до 19:30 (мск).

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.