В Минобороны сообщили о дронах ВСУ, которые сбили за ночь над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, два беспилотника сбили над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях и один — над акваторией Черного моря.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. По данным оборонного ведомства, атаки проводились в период с 18:30 до 19:30 мск.

27 октября Минобороны сообщило, что за 4,5 часа российские средства противовоздушной обороны перехватили над регионами страны 26 украинских дронов. Большего всего БПЛА (22) сбили над Брянской областью, над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, а над Курской — один.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.