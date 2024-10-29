В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве в ночь на 29 октября раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Никаких подробностей произошедшего, в частности, где именно раздались взрывы, не приводили. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Соломенский район направили бригады скорой помощи.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в столице действует воздушная тревога. Сигнал также звучит в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Накануне утром украинские власти сообщали, что энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в результате удара в Конотопском районе Сумской области на северо-востоке страны. Однако в администрации не уточнили количество объектов и их специализацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы вывели из строя танк ВСУ на территории Сумской области.