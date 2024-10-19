Военнослужащие группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения танка украинских вооруженных сил в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате прямого попадания барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», – говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что факт поражения танка подтвердили средства объективного контроля, полученные в реальном времени.

На прошлой неделе российские военные уничтожили два украинских танка в Сумской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По информации Минобороны, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата выявили замаскированные стоянки двух украинских танков в районе лесопосадок.

12 октября оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» сообщало о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в населенных пунктах Сумского района.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет».