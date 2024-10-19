Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расчет «Ланцета» уничтожил танк ВСУ в Сумской области

МО РФ: российские военные «Ланцетом» уничтожили танк ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения танка украинских вооруженных сил в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате прямого попадания барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», – говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что факт поражения танка подтвердили средства объективного контроля, полученные в реальном времени.

На прошлой неделе российские военные уничтожили два украинских танка в Сумской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По информации Минобороны, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата выявили замаскированные стоянки двух украинских танков в районе лесопосадок.

12 октября оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» сообщало о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в населенных пунктах Сумского района.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами