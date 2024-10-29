Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного

РИА Новости опубликовало запись с угрозами ВСУ убить российского пленного

close
Shutterstock

Украинские военные угрожают расправиться с российским военнопленным Игорем Щеголеватым «самым болезненным способом», если родственники не заплатят выкуп в размере 1 млн рублей. Аудиозапись с угрозами опубликовало РИА Новости.

Звуковой файл агентству предоставил сводный брат военнопленного Александр Сериков.

«Есть те, кто не нужен, те, за кого некому заплатить, те, за кого не хотят платить. Они идут раздаточным материалом. Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору <...> таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мертвыми — это уже на решение извращенного мозга тех, кто этим занимается», — говорит на записи украинская вымогательница.

В ходе разговора она также заявила, что тех военнопленных, за кого не платят вымогаемый выкуп, убивают с особой жестокостью, а затем отправляют видео с казнью детям или другим членам семьи российского военнопленного.

До этого родители пленного россиянина обратились в ООН после шантажа со стороны вымогателей из ВСУ.

Как рассказывала Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военнослужащих республики, а позднее — попал в ВС России. В октябре мужчина позвонил родителям и сказал, что находится в плену.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами