Журналисты опубликовали аудиозапись, на которой ВСУ угрожают убить пленного

Украинские военные угрожают расправиться с российским военнопленным Игорем Щеголеватым «самым болезненным способом», если родственники не заплатят выкуп в размере 1 млн рублей. Аудиозапись с угрозами опубликовало РИА Новости.

Звуковой файл агентству предоставил сводный брат военнопленного Александр Сериков.

«Есть те, кто не нужен, те, за кого некому заплатить, те, за кого не хотят платить. Они идут раздаточным материалом. Он подохнет, как собака, сегодня вечером, если я позвоню куратору <...> таких, как он, вывозят в лес, где их съедают дикие животные. Живыми или мертвыми — это уже на решение извращенного мозга тех, кто этим занимается», — говорит на записи украинская вымогательница.

В ходе разговора она также заявила, что тех военнопленных, за кого не платят вымогаемый выкуп, убивают с особой жестокостью, а затем отправляют видео с казнью детям или другим членам семьи российского военнопленного.

До этого родители пленного россиянина обратились в ООН после шантажа со стороны вымогателей из ВСУ.

Как рассказывала Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военнослужащих республики, а позднее — попал в ВС России. В октябре мужчина позвонил родителям и сказал, что находится в плену.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.