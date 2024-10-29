В Запорожской области ВС РФ повредили объект энергоинфраструктуры

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом в социальных сетях заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Он заявил, что повреждения получили несколько объектов инфраструктуры — однако какие именно объекты попали под удар, остается неизвестным.

При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области накануне воздушная тревога звучала на протяжении часа и объявлялась дважды.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заявления официального Киева о строительстве новой линии обороны в Запорожской области — мантра, призванная для самовнушения и самоуспокоения.

Он добавил, что недооценивать украинские укрепления не стоит, и освобождение Запорожья не будет легкой прогулкой.

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