Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области ВС РФ повредили объект энергоинфраструктуры

На Украине заявили, что ВС РФ нанесли удар по объектам инфраструктуры в Запорожье

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом в социальных сетях заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Он заявил, что повреждения получили несколько объектов инфраструктуры — однако какие именно объекты попали под удар, остается неизвестным.

При этом в подконтрольной Киеву части Запорожской области накануне воздушная тревога звучала на протяжении часа и объявлялась дважды.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заявления официального Киева о строительстве новой линии обороны в Запорожской области — мантра, призванная для самовнушения и самоуспокоения.

Он добавил, что недооценивать украинские укрепления не стоит, и освобождение Запорожья не будет легкой прогулкой.

Ранее военный эксперт оценил стратегическое значение Селидово.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами