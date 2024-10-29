Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область России не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии. Об этом заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы.

Генерал признался, что не знает конечной цели курской операции. По его словам, пополнение военнослужащих и боеприпасов туда идет быстрее, чем на Купянском или других направлениях.

При этом Марченко отметил, что содержание большого количества военных в курском приграничье требует немалого ресурса и нужно понимать, что с ним делать дальше.

Также Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском российских войск из-за усталости личного состава и дефицита резервов.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине только на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что Москва готова вернуться к обсуждению, и именно Киев в 2022 году первым отказался от дальнейшего диалога, после чего Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны на переговоры с Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.