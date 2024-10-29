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Украинский генерал признал плохое положение для ВСУ на фронте

Украинский генерал Марченко заявил об обрушении фронта ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских войск из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Об этом заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы.

Военный отметил, что не раскроет общественности военную тайну, если скажет, что украинский фронт «посыпался».

По словам Марченко, на такое развитие ситуации повлияли многие факторы. В первую очередь, это нехватка боеприпасов и вооружений, признался генерал. Далее следует проблема с личным составом, командование не посылает новых бойцов, а те, кто уже находится на передовой, очень устали. Третьим фактором Марченко назвал разбалансирование управления.

Генеральный штаб ВСУ 24 октября информировал о сложной обстановке для украинской армии на всей линии боевого соприкосновения.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине только на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что Москва готова вернуться к обсуждению, и именно Киев в 2022 году первым отказался от дальнейшего диалога, после чего Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны на переговоры с Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году.

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