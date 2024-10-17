Залужный обвинил Запад в провалах ВСУ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году. Об этом он заявил на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией).

«Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации... не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов», — заявил экс-главком ВСУ.

По мнению бывшего главнокомандующего украинской армией, Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», из которой выбраться практически невозможно.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

В мае 2023 года экс-главнокомандующий ВСУ, пропал из медиапространства. Ряд СМИ утверждали, что он пал на поле боя или был тяжело ранен. Официально Киев никогда эту информацию не подтверждал, а спустя некоторое время Залужный вновь появился на публике. Позже он был отправлен в отставку, предположительно, из-за состояния здоровья, экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос подтвердил, что Залужный действительно получил тогда тяжелое ранение.

Ранее Залужного признали непригодным к военной службе.