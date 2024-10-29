В российских регионах за сутки сбили более 60 украинских беспилотников

Российские войска за прошедшие сутки сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа в шести регионах. Об этом сообщило российское Минобороны, передает ТАСС.

За ночь силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 беспилотник. Среди них 13 уничтожили над территорией Белгородской области, шесть — над Брянской областью и по одному над Воронежской и Курской областями.

В течение дня над Курской областью военные РФ сбили еще 18 БПЛА, 11 — в Брянской области, по шесть — в Орловской и Липецкой областях, еще два были сбиты силами ПВО в Белгородской области.

Вечером 28 октября обломки беспилотника упали рядом с машинами на автомобильном кольце в Железногорске и взорвались.

Помимо этого, украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате чего была ранена женщина и пострадали 11 квартир.

Ранее самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ.