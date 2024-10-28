Самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, представляющий проамериканскую коалицию, совершил опасное сближение с российским Су-35, который выполнял плановый полет над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, пишет РИА Новости.

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 «Poseidon» «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Игнасюк заявил, что в результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотника, запущенного террористами по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ в провинции Алеппо, один сирийский военнослужащий получил ранения.

В середине октября Игнасюк отметил, что в небе Сирии авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США по несколько раз за сутки создает опасные ситуации.

Ранее военную базу США в Сирии атаковали дроны.