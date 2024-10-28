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Китайские СМИ сообщили о готовности перебежчиков из КНДР воевать на стороне ВСУ

South China Morning Post: перебежчики из КНДР готовы воевать за ВСУ

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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Около 200 перебежчиков из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), проживающих в Южной Корее, готовы принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

«Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, добиваются отправки на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей, которые, как сообщается, собираются в РФ», — сказано в сообщении.

28 октября официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины. Она также напомнила слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что солдаты Северной Кореи в случае участия в конфликте будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

Ранее Сергей Лавров ответил на претензии Запада по поводу поддержки РФ со стороны КНДР.

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Операция на Украине
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