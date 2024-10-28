Пентагон утверждает об отправке КНДР в Россию тысяч военных для участия в СВО

Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Сабрина Сингх, передает Associated Press.

По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

«Мы все больше озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России», — сказала Сингх.

Она также напомнила слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что солдаты Северной Кореи в случае участия в конфликте будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее перебежчики из КНДР захотели на Украину, чтобы вести психологическую войну.