Агенты психологической войны. Перебежчики из КНДР готовы ехать на Украину для помощи ВСУ SCMP: перебежчики из КНДР готовы вести психологическую войну на стороне Украины

Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».

США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если КНДР присоединится к конфликту на стороне России, заявил Пентагон. Накануне НАТО сообщило, что северокорейские военные подразделения уже развернуты в Курской области.

Развертывание северокорейских войск усиливает опасения Запада относительно того, что конфликт на Украине может разрастись, даже несмотря на то, что мировое внимание все больше переключается на Ближний Восток. Это может быть сигналом о том, как Россия надеется компенсировать потери на поле боя и продолжить медленное, но устойчивое наступление на востоке Украины, считает Reuters.

Новый генсек НАТО Марк Рютте после переговоров с южнокорейской делегацией заявил, что «углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом регионе», а президент США Джо Байден назвал такое развитие событий «очень опасным».

По оценкам Пентагона, на восток России для обучения были направлены 10 тыс. северокорейских военных.

«Часть этих солдат уже переместилась поближе к Украине. И мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России недалеко от границы с Украиной», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге (цитата по сайту Пентагона).

По ее словам, «если солдаты КНДР будут использованы на поле боя, это будет означать дальнейшую эскалацию и подчеркнет растущее отчаяние президента Путина, поскольку Россия понесла чрезвычайные потери на поле боя, и признак того, что Путин может оказаться в большей беде, чем люди думают».

Кремль изначально отверг сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости». Однако в четверг президент Владимир Путин не отрицал, что северокорейские войска находятся в России, и заявил, что это дело Москвы, как реализовывать договор о партнерстве с Пхеньяном.

Кроме того, в выходные Путин заявил, что Москва отреагирует соответствующим образом, если США и их союзники помогут Украине нанести удар вглубь России, при этом Москва расценивает потенциальное одобрение Запада как «прямое вмешательство НАТО» в войну.

Однако Соединенные Штаты не дали никаких указаний на то, что одобрят запрос Украины на нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России.

Представитель МИД Северной Кореи не подтвердил сообщения СМИ о переброске войск в Россию, но заявил, что если бы Пхеньян предпринял такие действия, то, по его мнению, это соответствовало бы международным нормам.

Украинская военная разведка заявила на прошлой неделе, что первые подразделения Северной Кореи были зафиксированы в Курской области, где ВСУ действуют с момента проведения масштабного вторжения в августе. Однако Пентагон отказался подтвердить, что северокорейские войска уже находятся в Курске.

«Вероятно, они движутся в этом направлении, к Курску. Но пока у меня нет более подробных сведений», — сказала Сингх.

Ранее The New York Times со ссылкой на украинские источники сообщала, что на транспортных самолетах Ил-76 северокорейских солдат доставляют из Владивостока на некий военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий. Источники газеты утверждают, что все они являются бойцами элитного подразделения Корейской народной армии.

Один из украинских солдат, который участвует в боях в Курской области, рассказал NYT, что командиры предупредили о появлении военных из КНДР «в ближайшие несколько дней». Украинский офицер сообщил, что ВСУ выпустили украинско-корейский разговорник, чтобы военные могли обратиться к солдатам из КНДР «и призвать их сдаться».

Северокорейские перебежчики на службе ВСУ

Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, якобы готова принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет выходящая в Гонконге газета South China Morning Post (SCMP):

они «добиваются отправки на Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей, которые, как сообщается, собираются в России».

В публикации говорится, что группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. По данным издания, они хотят применить знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

«Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», — приводит SCMP слова одного из перебежчиков.

«Враг понимает силу»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задействование ВС КНДР является эскалацией со стороны России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил, что Киев предупреждал о развертывании войск в течение нескольких недель, и обвинил союзников в отсутствии решительного ответа:

«Главное: прислушайтесь к Украине. Решение: немедленно снимите ограничения на наши дальние удары по России».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что одних санкций будет недостаточно для ответа на вмешательство Северной Кореи. Киеву необходимо «оружие и четкий план по предотвращению расширенного вмешательства Северной Кореи»:

«Враг понимает силу. Эта сила есть у наших союзников».