Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиев и Пашинян встретились на полях саммита БРИКС в Казани

Алиев и Пашинян проводят встречу на полях саммита БРИКС в Казани

close
РИА Новости/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

«Во время заседания XVI саммита БРИКС в Казани в формате Outreach/BRICS+ началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.

В ходе мероприятия лидеров двух стран заметили сидящими рядом. По информации агентства, представители стран-участниц заседания расположились за круглым столом согласно алфавитному порядку. Пашиняну и Алиеву удалось обменяться репликами во время заседания.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что контакты двух лидеров «идут в плюс» мероприятиям БРИКС в Казани.

Позднее Пашинян рассказал, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. Об этом сообщает РИА Новости.

15 октября спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что Армения готова «хоть сегодня» подписать мир с Азербайджаном. Он также призвал Азербайджан «проявить политическую волю, воспользоваться моментом» и «превратить» договор в реальность.

За день до этого Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы «далекими от реальности».

Ранее помощник президента РФ Ушаков рассказал о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами