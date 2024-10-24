Алиев и Пашинян встретились на полях саммита БРИКС в Казани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

«Во время заседания XVI саммита БРИКС в Казани в формате Outreach/BRICS+ началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.

В ходе мероприятия лидеров двух стран заметили сидящими рядом. По информации агентства, представители стран-участниц заседания расположились за круглым столом согласно алфавитному порядку. Пашиняну и Алиеву удалось обменяться репликами во время заседания.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что контакты двух лидеров «идут в плюс» мероприятиям БРИКС в Казани.

Позднее Пашинян рассказал, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. Об этом сообщает РИА Новости.

15 октября спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что Армения готова «хоть сегодня» подписать мир с Азербайджаном. Он также призвал Азербайджан «проявить политическую волю, воспользоваться моментом» и «превратить» договор в реальность.

За день до этого Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы «далекими от реальности».

Ранее помощник президента РФ Ушаков рассказал о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.