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Минобороны сообщило о поражении девяти бригад ВСУ в Курской области

МО: российские войска поразили девять украинских бригад в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены в ходе наступательных действий российских войск в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Новоивановка и Нижний Клин.

Подразделения группировки войск «Север» также отразили семь контратак ВСУ в направлении Кремяного, Нижнего Клина и Новоивановки, а также сорвали четыре попытки контратак украинских войск в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово.

28 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные приблизились к Судже в Курской области — до города осталось 4 км. Журналисты также напомнили, что за выходные российскими войсками были взяты села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

В понедельник газета The New York Times опубликовала материал, опирающийся на свидетельства очевидцев о том, что подразделения и бойцы ВСУ в ходе вторжения в Курскую область совершили ряд военных преступлений против мирных жителей российского региона.

Ранее в Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ.

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