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В США рассказали о военных преступлениях ВСУ в Курской области

NYT опубликовало свидетельства военных преступлений ВСУ в Курской области

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Скриншот из видео

Подразделения и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область совершили ряд военных преступлений против мирных жителей российского региона. Свидетельства об этом со ссылкой на очевидцев опубликовала газета The New York Times.

«По любой машине, которая приближалась к этому месту, (военные ВСУ) открывали огонь», — рассказала в интервью российский волонтер Мария Скроб.

Опрошенные изданием местные жители из деревни Куриловка, в том числе сумевшие эвакуироваться после вторжения украинской армии, подтверждают слова Скроб. Они добавили, что солдаты ВСУ открывали огонь по мирным жителям, имея полное представление о том, в кого они стреляют.

До этого двоих солдат Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, против которых возбудили уголовное дело за преступления в Курской области, взяли в плен, задержали и арестовали.

Ранее суд в России вынес приговор грузинской наемнице, воюющей в рядах ВСУ.

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