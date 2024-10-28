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В МО назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны РФ: за сутки в Курской области сдались в плен трое бойцов ВСУ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

За сутки российские военные в Курской области взяли в плен троих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, украинские военные сдались в плен по своей инициативе.

26 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие в течение суток взяли в плен семерых бойцов ВСУ в Курской области.

27 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что ВСУ начали глушить радиоволны «Волга», которые используются для сдачи в плен российским военнослужащим. Собеседники агентства добавили, что в связи с этим в мессенджере Telegram был создан канал обратной связи и справочник, с помощью которых украинские военнослужащие смогут сдаться в плен и узнать, как безопасно дойти до российских войск.

В феврале текущего года радиоволну «Волгу» использовали почти 70 военнослужащих украинской армии, которые хотели сдаться в российский плен. Сотрудник силовых структур уточнил, что только за неделю при помощи частоты сдались 36 солдат ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими военными.

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