Стало известно о борьбе ВСУ с радиочастотами для сдачи в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали глушить радиоволны «Волга», которые используются для сдачи в плен российским военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Их бандитская структура ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов. — «Газета.Ru») утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что в связи с глушением сигнала в мессенджере Telegram создали канал обратной связи и справочник, с помощью которых украинские военнослужащие смогут сдаться в плен и узнать, как безопасно дойти до российских войск.

В феврале радиоволну «Волгу» использовали почти 70 военнослужащих украинской армии, которые хотели сдаться в российский плен. Сотрудник силовых структур уточнил, что только за неделю при помощи частоты сдалось 36 солдат ВСУ.

Ранее Путин рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области.