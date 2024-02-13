Почти 70 украинских солдат сдались в феврале плен, используя радиоволну «Волга»

Почти 70 военнослужащих украинской армии с начала февраля для сдачи в российский плен использовали радиоволну «Волгу». Об этом ТАСС рассказал сотрудник силовых структур.

По словам собеседника агентства, на специальные радиоволны 49.200, 449.200, 149.200, 149.200 можно выйти с любой цифровой рации. Эти частоты используются для того, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить российским военным о своем желании сдаться в плен. Для этого украинским солдатам необходимо на одной из частот вызвать «Волгу».

Сотрудник силовых структур сообщил, что за неделю при помощи радиоволны «Волга» сдалось 36 украинских военных, а всего с начала февраля — 66 человек.

Раннее пленный украинский солдат Дмитрий Руденко заявил, что «откосить» от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит $10-12 тыс.

13 февраля сообщалось, что сотрудник полиции Украины попытался перевезти двух мужчин, уклоняющихся от мобилизации, на служебном автомобиле к границе с Молдавией.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.