Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Цукурино в ДНР

Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в ДНР

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Цукурино. По его словам, соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях в ходе специальной военной операции (СВО).

«Военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — заявил он.

28 октября стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино. Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР.

23 октября Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду Вооруженных сил России с освобождением Серебрянки в Донецкой народной республики.

Ранее российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами