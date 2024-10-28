Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Цукурино в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Цукурино. По его словам, соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях в ходе специальной военной операции (СВО).

«Военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — заявил он.

28 октября стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино. Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР.

23 октября Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду Вооруженных сил России с освобождением Серебрянки в Донецкой народной республики.

Ранее российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР.