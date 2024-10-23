Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду Вооруженных сил России с освобождением Серебрянки в Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — заявил Белоусов.

Также глава оборонного ведомства указал на смелость и отвагу российских солдат, которые продолжают славную боевую традицию.

До этого подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника в регионе составили более 800 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли бронетранспортер, десять автомобилей, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

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