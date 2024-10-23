Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов поздравил подразделение с успехом на Северском направлении

Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду с освобождением Серебрянки в ДНР

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду Вооруженных сил России с освобождением Серебрянки в Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — заявил Белоусов.

Также глава оборонного ведомства указал на смелость и отвагу российских солдат, которые продолжают славную боевую традицию.

До этого подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника в регионе составили более 800 солдат. Помимо живой силы, ВСУ потеряли бронетранспортер, десять автомобилей, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

Ранее росгвардейцы уничтожили украинский БТР в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами