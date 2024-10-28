Предложенный Владимиром Зеленским «план победы» заставил Запад потерять доверие к руководству Украины. Об этом заявил военный эксперт британский Александр Меркурис в своем блоге.

«После ужасного раскрытия своего плана победы, везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве», — заявил Меркурис.

До этого находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в социальных сетях заявил, что Владимир Зеленский «сдает» Донбасс, за что заслуживает аплодисментов России.

Также Дубинский утверждает, что глава Пентагона Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.