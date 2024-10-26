В Одессе начался мощный пожар со взрывами после воздушной тревоги

Мощный пожар со взрывами начался в Одессе после сообщения о воздушной тревоге в городе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Точная площадь пожара не называется.

О взрывах в городе на фоне воздушной тревоги писал в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов около 18:45 мск. Сообщения о пожаре появились в СМИ спустя два часа, при этом в них подчеркивается, что его причины пока не известны.

Утром 25 октября в Харькове прогремела серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.