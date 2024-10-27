На Украине заявили о повреждении энергетических объектов в Сумской области

Администрация Сумской области Украины сообщила о повреждении энергетических объектов критической инфраструктуры в Роменском районе.

При этом число поврежденных объектов не сообщили. Также власти не уточнили, на чем объекты специализируются. В пресс-службе заключили, что на место выехали все спецслужбы.

Этой ночью в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным украинского «Пятого канала», в Киеве сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, появились сообщения об отключении света в городе Сумы после взрывов.

До этого в Одессе начался мощный пожар со взрывами после прилета. О взрывах в городе на фоне воздушной тревоги писал в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов около 18:45 мск. Сообщения о пожаре появились в СМИ спустя два часа, при этом в них подчеркивается, что его причины пока неизвестны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.