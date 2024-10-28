В ООН обсудят якобы отправку военных КНДР в Россию

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет заседание 30 октября, на котором обсудит якобы отправку северокорейских военных в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства Швейцарии (страна председательствует в Совбезе в октябре).

Заседание состоится по запросу Украины.

26 октября американское издание The New York Times сообщило, что несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении против украинских войск. По данным издания, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражений. Однако в материале подчеркивается, что «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы».

Позднее японское агентство Kyodo писало, что близкий соратник северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Бок якобы находится в России, чтобы курировать отправку солдат КНДР.

При этом корейская сторона отвергает информацию об отправке войск в Россию, называя подобные заявления «грязными маневрами».

Ранее в Германии не исключили третьей мировой при появлении солдат КНДР на Украине.