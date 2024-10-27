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Стало известно, кто якобы курирует солдат КНДР, находящихся в России

Kyodo: войска КНДР на Украине и в РФ курирует соратник Ким Чен Ына Ким Чен Бок

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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Близкий соратник северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Бок якобы находится в России, чтобы курировать отправку солдат КНДР. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что Ким Чен Бок в настоящее время является заместителем начальника штаба Корейской народной армии. Ранее он командовал спецназом Северной Кореи, пишет Kyodo.

Ким Чен Бок также часто появлялся вместе с лидером КНДР на военных учениях и других мероприятиях, говорится в тексте.

26 октября американское издание The New York Times сообщило, что несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении против украинских войск. По данным издания, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражений. Однако «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы».

Ранее в Германии не исключили третьей мировой при появлении солдат КНДР на Украине.

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