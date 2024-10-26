В Германии не исключили третьей мировой при появлении солдат КНДР на Украине

Появление солдат из Северной Кореи на Украине может привести к эскалации конфликта и в итоге к третьей мировой войне. С таким заявлением выступил профессор Института восточноазиатских исследований Венского университета и директор Европейского центра северокорейских исследований Рюдигер Франк в беседе с журналом Der Spiegel.

«Могут быть развернуты сухопутные войска стран НАТО [в ответ на появление солдат КНДР]. Окончательным последствием станет третья мировая война. На самом деле, это должно быть ясно всем участникам конфликта», — предупредил Франк.

Он выразил надежду, что Москва «найдет умный способ разбавить» потенциальное участие солдат из КНДР в своих интересах в конфликте на территории Украины.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.

Ранее Путин прокомментировал информацию о якобы наличии военных КНДР в России.